The Umbrella Academy

Nel video dedicato ai nuovi arrivi sugli schermi di Netflix nel 2024 c’è spazio anche per alcune immagini della stagione 4 di The Umbrella Academy, l’ultima della serie.

Nel filmato si vede una breve scena in cui i protagonisti stanno brindando, momento immortalato anche nella foto inedita condivisa online.

I fan dovranno però attendere prima di vedere le ultime sei puntate, non essendoci ancora una data prevista per l’uscita.

Nel cast di The Umbrella Academy torneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, e Colm Feore.

Le prime tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix. Le riprese degli ultimi episodi dello show erano iniziate nel mese di febbraio.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Che ne pensate delle immagini della stagione 4 di The Umbrella Academy? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix

