AMC sta continuando a condividere brevi teaser della serie The Walking Dead: Daryl Dixon e il video inedito mostra il protagonista in un monastero.

Nel video si vede infatti il personaggio interpretato da Norman Reedus chiaramente in difficoltà e mentre viene marchiato a fuoco, apparentemente da alcune suore.

Per ora non è ancora chiaro il ruolo delle religiose nello show che mostrerà Daryl arrivare in Francia e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli.

Le puntate seguiranno il personaggio impegnato nel tentativo di capire cosa gli è successo e perché. La serie, che debutterà in autunno, seguirà il suo percorso attraverso una Francia spezzata, ma resiliente, mentre spera di tornare a casa. Durante il suo viaggio, tuttavia, formerà dei legami che complicheranno ulteriormente il suo piano.

Tra gli interpreti dello show ci saranno Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi.

Tra i produttori ci sono poi Scott M. Gimple, lo showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

Che ne pensate del teaser inedito di The Walking Dead: Daryl Dixon?

Fonte: AMC