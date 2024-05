AMC ha annunciato l’inizio delle riprese della stagione 2 di The Walking Dead: Dead City con un divertente video che mostra il backstage degli episodi inediti.

Nel filmato si possono vedere Jeffrey Dean Morgan nei panni di Negan e Lauren Cohan in quelli di Maggie mentre sono impegnati a realizzare alcune scene d’azione e si divertono tra un ciak e l’altro.

Le puntate arriveranno sugli schermi americani nel 2025, dopo la messa in onda della seconda stagione di Daryl Dixon che prenderà il via in estate.

Lo spinoff dedicato a Negan e Maggie è ambientato nella Manhattan post-apocalittica e mostrava i due personaggi mentre univano le forze per salvare il giovane Hershel, ritrovandosi inoltre alle prese con una figura oscura conosciuta con il nome di La Dama.

Negan ha quindi accettato di mettersi al servizio della donna pur di salvare il figlio di Maggie.

Nella seconda stagione i due protagonisti si ritroveranno intrappolati in due situazioni opposte, rendendosi conto che il modo per uscire dai guai è molto più complicato e complesso di quanto potessero immaginare.

Nel cast ci sono anche Gaius Charles, Zeljko Ivanek, Mahina Anne Marie Napoleon, Lisa Emery e Logan Kim. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà invece Kim Coates (Sons of Anarchy).

Che ne pensate del video che annuncia l’inizio delle riprese della stagione 2 di The Walking Dead: Dead City?

Fonte: TVLine