I protagonisti di The Witcher hanno commentato l’uscita di scena di Henry Cavill e la sua sostituzione con Liam Hesmworth durante un’intervista rilasciata a ComicBook.com.

Anya Chalotra ha dichiarato:

Sono entusiasta. Non vedo l’ora di avere Liam a bordo. Lo è, ma non vedo l’ora di incontrarlo e averlo nel ruolo di Geralt. Sarà strano e sento che sentirò decisamente quella perdita. Penso che la sentiremo tutti. Henry è stato incredibile e ha sostenuto la serie, quindi la sentiremo di sicuro, ma sono davvero entusiasta per quello che accadrà. C’è così tanta storia da raccontare.