MAX ha condiviso il trailer della stagione 2 della serie Tokyo Vice, in arrivo l’8 febbraio sugli schermi americani con i primi 2 episodi. Le puntate successive saranno distribuite a cadenza settimanale.

In Italia la serie è distribuita in streaming su Paramount+.

Il progetto è stato scritto e creato da J.T. Rogers e il protagonista è Ansel Engolrt nella parte di un giornalista americano, nato nel Missouri, che vive a Tokyo.

La serie è liberamente ispirata alla vita di Jake Adelstein e nella seconda stagione, girata a Tokyo, ci si addentra ancora di più nel mondo criminale, mentre il giovane si rende conto che la sua vita, e quelle di chi gli sta accanto, sono in terribile pericolo.

Nel cast ci sono Ken Watanabe che è il detective Hiroto Katagiri, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatsu, Ayumi Ito, e i nuovi arrivi Yosuke Kubozuka e Miki Maya.

Nel team dei produttori ci sono anche Michael Mann, Destin Daniel Cretton, John Lesher, Elgort e Watanabe.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 della serie Tokyo Vice?

PoVi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili