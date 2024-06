Netflix ha annunciato, condividendo il trailer, la data di uscita della stagione 3 di Vikings: Valhalla: l’appuntamento è stato fissato in streaming per l’11 luglio.

La terza stagione sarà ambientata sette anni dopo la conclusione della seconda. Freydis è leader indiscusso del gruppo Jomsborg, mentre Leif e Harald hanno ottenuto la gloria a Costantinopoli, ma sul loro cammino ci saranno molti ostacoli e sfide.

Lo show creato da Jeb Stuart è stato ideato come sequel di Vikings, firmato da Michael Hirst.

La serie, che si concluderà proprio con la terza stagione, è ambientata all’inizio dell’undicesimo secolo e seguiva le avventure leggendarie di alcuni famosi vichinghi, tra cui Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), Harald Hardrada (Leo Suter) e il re normanno Guglielmo il Conquistatore. I protagonisti creano il proprio percorso mentre lottano per la sopravvivenza in un mondo in costante cambiamento ed evoluzione.

Tra gli interpreti ci sono anche Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Goran Visnjic, Laura Berlin, David Oakes, Pollyanna McIntosh, Soren Pilmark, Bradley James, Hayat Kamille, Marcin Dorocinski e Sofya Lebedeva.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Che ne pensate del trailer e della data di uscita della stagione 3 di Vikings: Valhalla?

