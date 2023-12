What If...?

Marvel Studios ha pubblicato un nuovo trailer per la stagione 2 di What If, in arrivo il prossimo 22 dicembre.

Con un nuovo episodio disponibile ogni giorno a partire dal 22 dicembre, la stagione due di What If…? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano i personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti da Bryan Andrews (episodi 2-9) e Stephan Franck (episodio 1) e scritti da AC Bradley (episodi 3, 4, 5, 8), Matthew Chauncey (episodi 1-3, 7, 9) e Ryan Little (episodi 6, 8). I produttori esecutivi della serie animata sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bryan Andrews e AC Bradley.

