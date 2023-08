Il 15 settembre arriverà sugli schermi di Prime Video la serie Wilderness, con star Jenna Coleman, e il trailer condiviso online mostra le prime scene del progetto, sulle note della canzone Look What You Made Me Do nella nuova versione di Reputation incisa da Taylor Swift.

La serie si basa sul romanzo scritto nel 2019 da B.E. Jones e racconterà ciò che succede quando il matrimonio apparentemente solido e una nuova vita glamour a New York iniziano a subire le conseguenze della scoperta compiuta da Liv: Will sta avendo una relazione extraconiugale.

Liv decide che la vendetta è la sua unica opzione e, dopo che Will le propone una gita intorno nell’area dei National Parks per dare un nuovo inizio al loro rapporto, la giovane pensa a un piano per ottenere ciò che vuole.

Nel cast ci sono anche Eric Balfour e Ashley Benson, nei ruoli di Garth e Cara. Il gruppo di interpreti è composto poi da Claire Rushbrook, Marsha Stephanie Blake, Morgana Van Peebles e Jonathan Keltz.

Fonte: Amazon Prime Video

