Wolf Pack: il trailer della serie con star Sarah Michelle Gellar, spinoff di Teen Wolf

La serie Wolf Pack, prodotta e interpretata da Sarah Michelle Gellar, ha un nuovo trailer che regala molte scene dell’atteso progetto.

Paramount+ farà debuttare lo show il 26 gennaio e il video introduce i giovani al centro della storia, oltre a mostrare i primi dettagli degli eventi sovrannaturali che causeranno il caos in una cittadina alle prese con un devastante incendio.

L’ex interprete di Buffy, nel progetto spin-off di Teen Wolf ideato per Paramount+, sarà un esperta in incendi dal passato tragico che viene coinvolta dalle autorità per provare a incastrare il teenager che ha dato il via al fuoco che ha distrutto un ampio terreno e risvegliato un predatore sovrannaturale che ora sta attaccando a Los Angeles.

La serie scritta e prodotta da Jeff Davis arriverà sugli schermi americani il 26 gennaio.

La serie si basa sui romanzi scritti da Edo Van Belkom ed è stata sviluppata da Jeff Davis, che ha già portato al successo Teen Wolf. Al centro della trama ci sono due teenager, interpretati da Armani Jackson e Bella Shepard, la cui vita viene cambiata totalmente quando un incendio in California risveglia una creatura sovrannaturale.

Che ne pensate del trailer di Wolf Pack? Seguirete la serie?

Fonte: YouTube