, nuovo film di, come in molti sapranno, è stato girato e montato per apparire come un unico piano sequenza.

In virtù di questa peculiarità la Universal lo scorso mese ha lanciato un contest chiamato One Shot Challenge che consisteva nel realizzare un breve video realizzato come un unico piano sequenza. Il vincitore si sarebbe aggiudicato dei biglietti per la premiere del film.

Ora lo stesso Sam Mendes ha eletto un vincitore del contest. Si tratta del giovane cineasta Conrad Faraj che ha realizzato un video intitolato Wedding Runner.

La pellicola arriverà il 25 dicembre 2019 negli Stati Uniti e il 10 gennaio 2020 nel Regno Unito. In Italia arriverà in sala il 23 gennaio.

Del cast fanno parte George Mackay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq e con Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

La sinossi:

Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

1917 è diretto da Sam Mendes, che ha scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful di Showtime). Il film è prodotto da Mendes e Pippa Harris (Revolutionary Road, AwayWe Go) per le loro produzioni Neal Street, Jayne-Ann Tenggren (produttore associato, Spectre), Callum McDougall (produttore esecutivo, Mary Poppins Returns, Skyfall) e Brian Oliver (Rocketman, Black Swan).

FONTE: CinemaBlend