Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, film diretto da Rachel Talalay.

L’opera è basata sul primo romanzo della serie letteraria scritta da Joe Ballarini (qui anche nelle vesti di sceneggiatore.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 15 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi del lungometraggio:

Quando la matricola Kelly Ferguson (Tamara Smart) accetta con una certa riluttanza a fare da babysitter a Jacob Zellman (Ian Ho) ad Halloween l’ultima cosa che si aspetta è di essere reclutata in una società segreta internazionale di babysitter che proteggono i bambini dai mostri con l’ausilio di poteri speciali. Per tenere Jacob al sicuro Kelly collabora con la vicepresidente Liz Lerue (Oona Laurence), il genio della tecnologia Berna Vincent (Troy Leigh-Anne Johnson), l’esperta di creature Cassie Zhen (Lynn Masako Cheng) e il maestro di pozioni Curtis Critter (Ty Consiglio) per sconfiggere un Uomo Nero noto come “The Grand Guignol” (Tom Felton), un’affascinante strega di nome “Peggy Drood” (Indya Moore) e la loro legione di misteriosi mostri.