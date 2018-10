Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Wrner Bros. ha diffuso in rete un nuovo trailer italiano di, il remake didiretto da Bradley Cooper e con protagonisti lui e Lady Gaga.

Il lungometraggio, lo ricordiamo, è stato presentato dalla major al festival di Venezia, con un mese e mezzo di anticipo sulla release americana. Scelta azzeccata considerato che le recensioni positive da parte della stampa internazionale hanno incrementato sensibilmente le stime d’incasso.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Protagonista di “A Star is Born” è il quattro volte candidato al premio Oscar®, Bradley Cooper (“American Sniper”, “American Hustle”, “Silver Linings Playbook”) e la pluripremiata superstar della musica e candidata all’Oscar® Lady Gaga, nel suo primo ruolo di rilievo in un film. Il film è anche il debutto alla regia per Cooper. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta l’esperto musicista Jackson Maine, che scopre—e se ne innamora—la combattuta artista Ally (Gaga). Ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione sta perdendo colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.