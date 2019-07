La divisione nazionale della 20th Century Fox ha diffuso quattro spot di, il film di James Gray che dopo una lunga carriera nel cinema indipendente si è imbarcato in un progetto fantascientifico ad alto budget con la 20th Century Fox (che ora verrà distribuito dalla Disney).

Nella pellicola l’astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaggia verso i confini del sistema solare per ritrovare suo padre smarrito e svelare un mistero che minaccia l’esistenza stessa del nostro pianeta. Nel suo viaggio scoprirà dei segreti che sfideranno la natura stessa dell’esistenza umana e il nostro posto nel cosmo.

Nel cast troviamo anche Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland.

Trovate un promo nella parte superiore della pagina, gli altri qua sotto:

Joker, Ad Astra, J’Accuse: tutti i film del Festival

Ecco la lista completa dei film che sono stati annunciati alla 76esima edizione del Festival di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Molti dei titoli erano già presenti nella nostra preview di qualche giorno fa.

Un concorso molto variegato, con nomi altisonanti come Polanski, Soderbergh, Baumbach, Grey, grandi registi indipendenti come Andersson, Larrain, Egoyan, Assayas, film d’animazione e persino cinecomic (Joker). Non mancano le serie tv fuori concorso: sono previsti grandi anteprime per ZeroZeroZero di Stefano Sollima e The New Pope di Paolo Sorrentino (entrambi di SkyStudios).