Una piccola variazione sul tema per How It Should Have Ended , attesissimo cinecomic in arrivo nelle sale il prossimo anno..

Lo potete vedere qua sopra.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.