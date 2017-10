Grazie a, pare che stiano andando a ruba, in vista di Halloween, le maschere di. Nel film, difatti, tre maschere con la faccia divengono utilizzate durante una rapina. Apparentemente, proprio tali maschere – o esemplari simili – starebbero andando letteralmente a ruba su Amazon o su Ebay.

A commentare la faccenda è stato un divertito Edgar Wright:

Ne sono fiero. Penso di aver dato al pubblico, nel corso della mia carriera, alcune idee molto facili per dei costumi di Halloween. Avevo anche detto alla Warner Bros. che molte maschere simili sarebbero state vendute per Halloween, e penso sia esattamente ciò che sta accadendo.

Come spiegato da Wright, sul set di Baby Driver non ci fu il tempo materiale per procurarsi tre maschere del killer Michael Myers della serie di film “Halloween” e dunque, con il benestare di Myers e della Warner Bros. [Austin Powers – Il Controspione venne distribuito dalla New Line, poi inserita nel gruppo Warner Bros.], nello script venne fatta una modifica inserendo proprio tre maschere di Austin Powers: il tutto, consentendo dunque di inserire nella scena l’equivoco Michael Myers/Mike Myers.

Trovate la clip con le tre maschere in alto!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi del film, uscito il 6 settembre settembre in Italia:

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

Fonte: GeekTyrant