, il celebre musical coi gatti realizzato da, arriverà presto al cinema con un adattamento diretto dal premio Oscar(Il Discorso del Re).

Come anticipato, il film è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in computer grafica su un set “a misura di gatto” (guarda il backstage) e “l’effetto finale” l’abbiamo visto con il primo trailer (lo trovate nella parte superiori della pagina).

Il responso social al reveal del filmato è stato decisamente all’insegna di una certa ironia e, per avere una prova di ciò, basta fare un giro su Twitter.

A a quanto pare, non sono state solo le persone a restare spiazzate dal filmato.

Sui gatti ha avuto sostanzialmente il medesimo effetto:

I showed my cat the Cats trailer. pic.twitter.com/tSGVi24Amk — Janna Layton (@JKBartleby) July 19, 2019

i showed my cat the CATS trailer. her reaction:

🤮😩 pic.twitter.com/Ltw6flc1eM — אמון (@merhanurita) July 19, 2019

Mine had a similar reaction pic.twitter.com/eh1TVSaA07 — Natalie Froome (@NFroome) July 19, 2019

my cat said disappointed but not surprised pic.twitter.com/ly5AZ9VyOg — camila (@easiermila) July 19, 2019

Cats: la trailer reaction del Cat 😱😱🐈🐈 #OMG #FUNNY #LOL #Deliriodacomiccon Pubblicato da Andrea Bedeschi su Venerdì 19 luglio 2019

Una rielaborazione del promo di Cats, nello specifico una rilettura in chiave Noi, il thriller horror scritto e diretto da Jordan Peele (Scappa – Get Out) è approdata su Twitter qualche giorno fa.

Come potete constatare in questo articolo, il film diretto dal premio Oscar Tom Hooper (Il Discorso del Re) assume dei toni… anche più inquietanti con la “semplice” aggiunta del remix di I Got 5 on It, il brano dei Luniz che accompagnava il trailer della pellicola di Peele.

CATS: Taylor Swift e gli altri “gatti” del film:

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

La data d’uscita è fissata al 20 dicembre 2019.

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!