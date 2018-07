Qualche giorno fa, sono arrivati i dettagli dell’edizione home video “superdotata” di, che, nello stivale, sarà disponibile in digitale dal 28 agosto (i preordini sono già partiti) e nei negozi (Blu-Ray, 4K Ultra HD e DVD) dal 17 ottobre.

Il film conterrà ben 15 minuti di scene inedite, e verrà proiettato la settimana prossima al Comic-Con di San Diego dopo il panel in Hall H alla presenza del cast.

In questo articolo trovate tutti i dettagli.

Ora vi segnaliamo il trailer americano dell’edizione digital (lo trovate in alto) nonché una divertente parodia fanmade (via CB.com) in cui il Mercenario Chiacchierone si ritrova in un contesto simile a quello… di un classico cartoon Disney, con tanto di coreografie e canti. Declinati entrambi in salsa Deadpool!

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.