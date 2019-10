Qualche giorno fa, la Universal ha diffuso online un lungo B-roll del film diche, fra Stati Uniti e tutti gli altri paesi in cui è già uscito, ha incassato ben 135 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 13 (esclusa P&A).

Vi ricordiamo che Downton Abbey sarà proposto in anteprima nazionale durante la Festa del Cinema di Roma. In questo articolo potete trovare tutti i dettagli dei film che verranno proiettati durante la manifestazione in programma dal 17 al 27 ottobre. L’uscita nei cinema è invece prevista per il 24 ottobre.

Alla regia troviamo Michael Engler su uno script di Julian Fellowes. Brian Percival, regista dell’episodio pilota della serie, figurerà produttore esecutivo con Nigel Marchant.

Nel cast troveremo quasi tutti i protagonisti della serie: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e il premio Oscar Maggie Smith. Al cast originale si aggiungono Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

