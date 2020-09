Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Paramount Pictures ha diffuso in rete il primo trailer di(precedentemente intitolato Monster Problems), nuovo film diretto da Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles) e prodotto da Shawn Levy con protagonisti(Maze Runner) e(Guardiani della Galassia).

Scritto da Brian Duffield e Matthew Robinson, il film si ambienta in un mondo in cui dei giganteschi mostri hanno preso il controllo del pianeta Terra e un ragazzo decide di avventurarsi sulla superficie della Terra per ritrovare la fidanzata del liceo. Del cast fanno parte anche Ariana Greenblatt e Jessica Henwick.

Il film sarà disponibile in VOD negli Stati Uniti dal 16 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale recita:

Sette anni dopo la “Monsterpocalypse” Joel Dawson (Dylan O’Brien), insieme al resto dell’umanità, è costretto a vivere sotto terra dopi che delle creature giganti hanno preso il controllo del pianeta. Dopo aver stabilito un contatto radio con la sua fidanzatina del liceo Aimee (Jessica Henwick), che si trova a 80 miglia di distanza da lui, il ragazzo si innamora nuovamente di lei. Quando capisce che a lui il sottosuolo non può offrire più nulla, Joel decide contro ogni logica di avventurarsi per raggiungere Aimee nonostante tutti i pericoli mostruosi del mondo.

Del cast fanno parte Dylan O’Brien (Maze Runner), Michael Rooker (Guardiani della Galassia), Ariana Greenblatt e Jessica Henwick.

Cosa ne pensate del primo trailer di Love and Monsters con Dylan O’Brien? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com