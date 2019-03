Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Sony Pictures ha diffuso online un nuovo spot italiano di, il thriller psicologico diretto da Adam Robitel (già regista di) con protagonisti Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani e Yorick van Wageningen.

La pellicola, ricordiamo, ha già incassato 115 milioni di dollari in tutto il mondo su un budget di realizzazione inferiore ai 10 milioni.

Potete vedere lo spot qua sopra.

Questa la sinossi ufficiale:

Sei giovani, dai diversi vissuti ed esperienze, all’apparenza legati solo dal caso, si ritrovano a partecipare come concorrenti ad una nuova esperienza di gioco immersiva: l’escape room della Minos, dalla quale si può uscire solo risolvendo una serie di complessi enigmi, ma in caso di vittoria ben 1 milione di dollari saranno consegnati ai vincitori. Quello che doveva essere solo un gioco innocuo, si trasformerà ben presto in un incubo dalla tortuosa via di fuga, che metterà a dura prova i concorrenti, costretti a combattere contro il loro peggior nemico: sé stessi.