Lo scorso mercoledì abbiamo partecipato al junket europeo didove abbiamo potuto incontrare i realizzatori e il cast del cinecomic targato

Oggi vi facciamo vedere l’ultima anteprima dalle videointerviste che vi proporremo poi integralmente nei giorni di giugno che precederanno la release della pellicola.

In questo estratto, potete vedere la risposta che Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp) e Quicksilver (Evan Peters) danno alla domanda “Visto che Chris Evans è stato sia Johnny Storm che Captain America, c’è qualche altro personaggio dei fumetti che vi piacerebbe interpretare?”.

Gli esiti sono stati decisamente inattesi e, per certi versi, esilaranti visto che a quanto pare Tye Sheridan non ha la stessa enciclopedica conoscenza della cultura pop di Wade/Parzival, il personaggio che ha interpretato in Ready Player One di Steven Spielberg.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

L’uscita è prevista per il 6 giugno.