La Alder Entertainment ah diffuso in rete una nuova video intervista sottotitolata fatta ai protagonisti di, horror con Martin Freeman, Alex Lawther e Andy Nyman appena arrivato nei nostri cinema.

Trovate l’intervista a Martin Freeman e Paul Whitehouse nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Il Professor Philip Goodman (Andy Nyman), noto a tutti per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale conduce un programma televisivo, nel quale smaschera false sedute spiritiche e sedicenti sensitivi.

Quando gli affidano il compito d’indagare su tre sconcertanti casi di attività paranormale, Goodman inizia a scavare sempre più a fondo, ignaro del fatto che i 3 casi finiranno per rivelare, ciascuno a suo modo, dei misteri terrificanti, ben oltre la sua stessa immaginazione. Finché, via via, non giungerà a un’angosciante e scioccante conclusione che lo riguarderà personalmente.