Il corto durerà dieci minuti e verrà distribuito in Giappone tramite un bundle in allegato all’ottavo tankobon del fumetto, in uscita domani. Proiettato per la prima volta lo scorso 1° agosto a Montreal, in Canada, in occasione del Fantasia Festival, l’anime è diretto da Yutaro Kubo e Saromi Tani.

Secondo quanto annunciato, il progetto dovrebbe contemplare delle animazioni che utilizzano “una nuova tecnica di espressione”.

Il fumetto originale viene serializzato dal settembre 2015 sulle pagine di Monthly Comic Blade e Comic Gaiden, riviste edite da Mag Garden. A maggio, in Giappone è stato pubblicato il settimo tankbon del manga, tra i candidati come Miglior fumetto al 45° Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Girl From the Other Side racconta di un mondo lontano con due regni in perenne conflitto tra loro: nel primo, “l’esterno”, abitano creature dall’aspetto grottesco; l’altro, “l’interno”, fa da rifugio agli esseri umani. La storia prende le mosse dall’incontro tra due abitanti di questi reami: una giovane ragazza di nome Shiva e una creatura dall’aspetto demoniaco conosciuta con il nome di Maestro. Quando la prima lascerà il secondo per andare a prendersi cura di sua nonna, il segreto dietro al suo misterioso rapporto con la creatura verrà alla luce.

In Italia, il fumetto è disponibile sotto le insegne di J-POP, che ha finora pubblicato quattro volumetti.

