Nella parte superiore di questa pagina trovate un nuovo promo di, il sequel del cult Pixar diretto da Brad Bird.

Il regista Brad Bird torna alla regia dopo aver diretto Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi, premiato con l’Oscar® come Miglior lungometraggio d’animazione. In questo nuovo episodio Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così “incredibile”.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA.