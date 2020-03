è attualmente nelle sale nell’adattamento di Il Richiamo della Foresta. Per l’occasione l’attore ha parlato della sua prolifica carriera in un nuovo e lungo video targato Vanity Fair, citando ovviamente grandi progetti come Indiana Jones, Star Wars, Blade Runner, Il Fuggitivo e molti altri.

Il Richiamo della Foresta porta sul grande schermo la storia di Buck, un cane dal cuore d’oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia dello Yukon canadese durante la Corsa all’Oro degli anni 1890. Come nuova recluta di una squadra di cani da slitta, di cui in seguito diventerà il leader, Buck vive l’avventura di una vita, trovando il suo vero posto nel mondo e diventando padrone di se stesso. Tra live-action e animazione, Il Richiamo della Foresta utilizza effetti visivi e tecniche di animazione all’avanguardia per trasformare gli animali del film in personaggi completamente fotorealistici e autentici a livello emozionale.

