I Minion e Gru in un video sulle misure di sicurezza da adottare in questo periodo di pandemia

In attesa di vederenella sale (arriverà il 2 luglio 2021)e i suoi piccoli aiutanti gialli, i Minion, hanno deciso di comparire in un interessante video realizzato per l’Organizzazione mondiale della sanità (United Nations Foundation) in cui vengono illustrate tutte le misure di sicurezza da adottare in questo periodo di pandemia dovuto al COVID-19.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo sarà incentrato sulle origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off. Prodotto da Chris Meledandri, fondatore della Illumination, e da Janet Healy e Chris Renaud, il film è diretto da Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) assieme a Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets e Pets 2).

Ricordiamo che il primo film, Minions, ha registrato il più grande incasso di sempre per lo studio d’animazione con 1.16 miliardi di dollari in tutto il mondo.