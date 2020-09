Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Netflix ha pubblicato online il nuovo trailer de(The Trial of the Chicago 7), il nuovo film scritto e diretto dache Netflix ha acquistato dalla Paramount Pictures per ben

Stando alle comunicazioni fatte dal colosso dello streaming, il film uscirà al cinema anche in Italia a partire dal 30 settembre, per poi arrivare in streaming il 16 ottobre.

Potete vederlo nella parte superiore della pagina.

Ecco, a seguire, la locandina italiana:

Del ricco cast fanno parte Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Jonathan Majors, Frank Langella, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II.

Il film sarà disponibile su Netflix il 16 ottobre ed è basato sul celebre processo del 1969 nato dopo i violenti disordini alla convention del partito democratico del 1968 a Chicago ai quali parteciparono movimenti Yippie, di contro-cultura, pacifisti, pantere nere e altri attivisti, e che ebbero molto rilievo sui media. Il processo, promosso dall’amministrazione Nixon, fu indetto nei confronti dei principali attivisti sull’accusa che avessero incitato la folla alla violenza: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines e Lee Weiner (difesi da William Kunstler e Leonard Weinglass del Center For Constitutional Rights). Il processo durò mesi: nel febbraio del 1970 i sette accusati vennero ritenuti non colpevoli di cospirazione, alcuni vennero incarcerati per incitazione alla rivolta ma due anni dopo furono liberati tutti in appello.