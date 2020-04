Anchesi trova a dover fare i conti con la quarantena e l’isolamento a casa.

Per allietarci, ha deciso di condividere tramite Facebook (e TikTok) la sua peculiare “danza della quarantena”.

Il ballo dell’attore, che potete ammirare nella parte superiore di questa pagina, viene fatto sulle note di “Trapped in 8 Bit”.

A dicembre, in un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa del nuovo Jumanji, Jack Black ha rivelato di star seriamente pensando a un “ritiro dalle scene”:

Ho un altro album dei Tenacious D che mi piacerebbe fare. Forse un altro film. Mi piace accarezzare l’idea di questo ritiro anticipato dalle scene. Anzi, neanche tanto anticipato, ho 50 anni. Ho detto per molto tempo che questo sarebbe stato il mio ultimo film. Vedremo. Non posso parlare di quello che voglio fare come prossima cosa perché è prematuro, troppo. Porta sfortuna! Ho un paio di assi nella manica, ma non troppi. Sto cercando di concludere tutto abbastanza presto e di cavalcare via al tramonto. Voglio stare più vicino alla famiglia, a mia moglie Tanya e ai miei figli. Passo troppo tempo lontano da casa. Forse potrei fare una serie Tv qua a Los Angeles, così lavorerei dalle 9 alle 17 e poi tornerei a casa.