John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana, il campione di bowling più irriverente di sempre, già da lui interpretato nel cult dei fratelli Coen. In Jesus Rolls – Quintana è tornato, Turturro è anche regista e sceneggiatore. Jesus è al centro di una vicenda che lo vede parte di un trio di disadattati in fuga dalla legge, insieme a Bobby Cannavale (Boardwalk Empire – L’impero del crimine, Mr. Robot) e Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amelie, Coco avant Chanel – L’amore prima del mito).

Il cast conta anche su altri attori come Susan Sarandon (Dead Man Walking – Condannato a morte, Il cliente), Jon Hamm (Mad Men, Ultimatum alla Terra), Sonia Braga (Donna Flor e i suoi due mariti, Il bacio della donna ragno) e sulla partecipazione straordinaria di Christopher Walken (Il cacciatore, Prova a prendermi).

Jesus Rolls – Quintana è tornato sarà distribuito nelle sale italiane da Europictures a partire da giovedì 17 ottobre 2019, in anteprima mondiale.

Questa la sinossi ufficiale del film, che fino a qualche mese fa era noto col titolo di lavorazione Going Places (come il film del 1974 di Bertrand Blier da cui è tratta la storia) e che è in produzione da quasi quattro anni:

John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua – dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società – durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d’amore fuori dagli stereotipi convenzionali…

