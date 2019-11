Jimmy Kimmel ha deciso di ironizzare su tutta la questione Marvel/Martin Scorsese proponendo ai suoi spettatori uno spassoso trailer parodia di un nuovo supereroe…

“Martin Scorsese è al centro dell’attenzione per alcuni commenti sui film Marvel” ha spiegato il conduttore. “Ha detto, tra le altre cose, che non pensa che quei film siano ‘cinema’, cosa che ha fatto arrabbiare un po’ di persone. Quelli che mi conoscono sanno che se c’è una cosa odio è vedere persone arrabbiate. Ecco a voi, allora, in anteprima, il trailer della primissima collaborazione tra la Marvel e Scorsese“.

Il risultato, che potete vedere qui in alto, è la parodia del trailer di The Irishman in cui compaiono alcuni tratti caratteristici dei cinecomic dei Marvel Studios.

Il nuovo film di Martin Scorsese arriverà su Netflix il 27 novembre (qui il trailer finale), ma anche in alcune sale cinematografiche come il cinema Arcadia di Melzo, di cui siamo partner.

La sinossi ufficiale:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di THE IRISHMAN di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

Cosa ne pensate del trailer che ironizza sulla questione Marvel/Scorsese? Ditecelo nei commenti!