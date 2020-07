Vi abbiamo già segnalato l’ultima puntata di Reunited Apart di Josh Gad, che, come vi avevamo già spiegato , è stata dedicata a(Ferris Bueller Day Off), il cult del 1986 scritto e diretto da John Hughes.

Nell’episodio sono comparsi svariati volti collegati allo storico capolavoro firmato John Hughes, in primis il protagonista Matthew Broderick. Questo Reunited Apart, oltre a regalare svariati aneddoti su Una Pazza Giornata di Vacanza, si è chiuso con una vera e propria celebrazione del filmmaker che, in qualità di regista e/o sceneggiatore ci ha regalato pellicole letteralmente immortali.

Il buon Josh Gad ha saggiamente pensato di proporre sul suo canale YouTube questo tributo a John Hughes anche come contributo a sé stante. Potete trovarlo nella parte superiore di questa pagina.

Nel video potrete avvistare storici interpreti dei suoi film come Molly Ringwald, Miriam Flynn, Anthony Michael Hall, Chevy Chase, Ilan Mitchell Smith, Steve Martin, Jon Cryer, Beverly D’Angelo, Julia Louis Dreyfus, Alisan Porter, Judd Nelson, Jane Krakowski, Andrew McCarthy, Laurie Metcalf, Michael Keaton e Catherine O’Hara.

Il regista è morto all’età di 59 anni il 6 agosto del 2009 per un attacco cardiaco che lo ha colpito mentre si trovava a New York.

Ricordiamo che questi incontri – dal titolo Reunited Apart – sono organizzati da Gad a scopo benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Center for Disaster Philanthropy vista l’emergenza Coronavirus.

In Una Pazza Giornata di Vacanza Ferris Bueller, allievo di un noioso liceo americano, decide di marinare la scuola in una bella giornata di primavera. Convince perciò i genitori di sentirsi male e informa i compagni di dover subire un’operazione al rene. Nel frattempo fa credere al preside Rooney che è morta la nonna della sua ragazza, Sloane Peterson, in modo da farla uscire da scuola. Così, Ferris se ne va in giro per Chicago con lei e con Cameron Frye, il suo migliore amico, sulla Ferrari rossa del padre di quest’ultimo, superando la gelosia della sorella minore Jeannie e le sospettose indagini del preside, il quale è deciso a smascherare il vistoso inganno dell’allievo.

Cosa ne pensate di questo video celebrativo dedicato a John Hughes? Ditecelo nei commenti!