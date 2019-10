Nelle scorse settimane abbiamo sentito molte polemiche riguardanti, il cinecomic di prossima uscita diretto da Todd Phillips. Cavalcando quest’onda il Saturday Night Live ha voluto realizzare un divertente sketch in cui, per calmare gli animi, ha utilizzato il pacato trailer del film di Downton Abbey per pubblicizzare il cinecomic.

Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

Joker, con Joaquin Phoenix: tutto quello che c’è da sapere sulle recenti polemiche

Joker sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

Il film ruoterà intorno all’iconico cattivo e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

FONTE: CB