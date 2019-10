Netflix ha diffuso oggi il trailer di, il primo film d’animazione realizzato dal colosso dello streaming disponibile dal 15 novembre.

Diretto dal co-creatore di Cattivissimo me, Sergio Pablos, il film è stato realizzato con uno stile unico che unisce tecniche d’animazione tradizionali e tecnologie all’avanguardia digitali.

Il regista, ricordiamo, sarà uno degli ospiti della VIEW Conference di Torino.

A dare la voce ai protagonisti troviamo Jason Schwartzman (Jesper), Rashida Jones (Alva) e J.K. Simmons (Klaus). Accanto a loro anche Joan Cusack, Will Sasso e Norm Macdonald.

Questa la sinossi:

Jesper, il peggior allievo dell’accademia postale, viene assegnato a un’isola ricoperta di ghiaccio a nord del Circolo polare artico, dove i litigiosi abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Jesper sta per gettare la spugna quando trova il sostegno dell’insegnante Alva e conosce Klaus, un misterioso carpentiere che vive in una casetta piena di giocattoli fatti a mano. Queste improbabili amicizie riportano l’allegria sull’isola, e con essa vicini generosi, tradizioni piene di magia e calze appese con cura vicino al caminetto. Klaus è una commedia natalizia animata diretta da Sergio Pablos, coautore di “Cattivissimo me”.

Potete ammirare il trailer di Klaus qui in alto in italiano, a seguire in originale: che ne dite del nuovo film Netflix?