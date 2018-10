Teodora Film ha diffuso online delle clip italiane tratte da, film appena presentato alla Festa del cinema di Roma ( qui trovate la recensione ) diretto da dicon

Il film arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre.

Potete vedere una clip nella parte alta della pagina e le restanti qua sotto:

Tratto dal romanzo di culto di Emily M. Danforth (in uscita in libreria per Rizzoli il 23 ottobre), The Miseducation of Cameron Post è diretto da Desiree Akhavan, regista newyorkese di origini iraniane già considerata una delle voci più originali e intense della scena indipendente internazionale. Il film ha consacrato Chloë Grace Moretz (Suspiria, Hugo Cabret) come una delle migliori giovani attrici del cinema americano di oggi. Il film uscirà nelle sale con Teodora il 25 ottobre.

La vicenda è ambientata in una cittadina del Montana, nel 1993: la giovane Cameron Post, sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della scuola, viene spedita in un centro religioso, God’s Promise, in cui una terapia di conversione dovrebbe “guarirla” dall’omosessualità. Insofferente alla disciplina e ai dubbi metodi del centro, Cameron stringe amicizia con altri ragazzi, finendo per creare una piccola e variopinta comunità capace di riaffermare con orgoglio la propria identità.