ha parlato con Entertainment Tonight di, la nuova rivisitazione del classico d’animazione che avrebbe dovuto entrare in produzione lo scorso marzo, ma slittata a data da destinarsi a causa della diffusione del Coronavirus.

“Il mondo intero si è preso una pausa” ha commentato l’attrice scelta per interpretare Ariel. “Ero a Londra già dall’inizio dell’anno, ero pronta a girare ma poi ovviamente la pandemia ha rallentato tutto“.

Ha poi aggiunto:

In realtà mi ha fatto piacere perché mi mancava tanto mia sorella. Era qui a Los Angeles mentre io a Londra, perciò mi ha fatto piacere tornare da lei.

L’attrice aveva già partecipato a numerose prove sul set prima dell’inizio della produzione:

Sono davvero emozionata e non vedo l’ora di tornare sul set […]. Mi sento onorata ogni giorno, anche solo parlandone o pensando a tutto. Non riesco a fare a meno di pensare: “Che cavolo! È tutto vero”.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Le riprese avrebbero dovuto partire a marzo e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021. Al momento non è chiaro che impatto avrà l’emergenza Coronavirus su tutta la produzione.