Tutti i fan dell’opera disono in attesa di scoprire i piani diper il nuovo adattamento della saga Le Cronache di Narnia , ma sembra che purtroppo non ne sapremo qualcosa ancora per un po’.

Nel corso di una lunga video intervista (che potete visionare per intero qui sopra) per “90 secondi per conoscere C.S. Lewis” il produttore delle Cronache di Narnia (e figlioccio di Lewis) Douglas Gresham – confermato alla produzione anche dei futuri adattamenti Netflix – ha infatti ammesso che:

Da quando ho stretto l’accordo con Netflix (ottobre 2018) non ho più avuto notizie da loro. Sono un po’ preoccupato a riguardo sinceramente, come se non fossi sicuro che accadrà realmente.

Gresham si dimostra però entusiasta dei i piani che il colosso dello streaming ha in serbo per la saga, sperando che con un budget più ampio le cose si muovano al più presto:

Vorrei tanto che fosse una saga a episodi. Con i film hai un’ora, al massimo due in cui cercare di infilare a fatica un intero libro, ed è difficile farlo nel modo giusto. Vorrei che questo progetto fosse il più fedele possibile al materiale originale e con un format ad episodi sarebbe possibile adattare tutto il libro, in ogni suo dettaglio e sfumatura, allo schermo.

Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di L’ ultima notizia che abbiamo a riguardo è che il supervisore creativo dell’operazione sarà, co-sceneggiatore di Coco e, nonostante il periodo di crisi, speriamo che qualcosa si muova al più presto.