Il canale You Tube Corridor Crew ha realizzato un nuovo episodio di Stuntmen React, un web show in cui lo stuntman professionista(The Punisher, Avengers: Endgame, GLOW, Deadpool 2) commenta delle acrobazie viste sul grande schermo.

Tra i film esaminati in questo episodio troviamo Baby Driver – Il Genio della fuga, Batman V Superman: Dawn of Justice, Django Unchained, Hot Rod – Uno Svitato in Moto e Point Break – Punto di Rottura.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nell’episodio precedente aveva giudicato le acrobazie di Mission: Impossible – Fallout, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, The General, The Punisher (seconda Stagione) e The Protector. Lo potete vedere cliccando nel link qua sotto.

FONTE: GT