Del cast fanno parte anche Michela Cescon, Elena Cotta, Silvia D’Amico, Vincent Scarito e Pietro Pescara.

Il lungometraggio, basato su una sceneggiatura scritta da Marco Bonfanti e Giulio Carrieri, sarà disponibile ufficialmente sulla piattaforma streaming in tutto il mondo dal 1° novembre (e in un numero limitato di sale il 21-22-23 ottobre). Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Recentemente abbiamo visto Elio Germano in Questione di Karma, Troppa Grazia, Alaska, La Tenerezza e in Io Sono Tempesta. Prossimamente sarà invece in L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, film Netflix diretto da Sydney Sibilia (Smetto Quando Voglio).

Ecco la sinossi ufficiale:

Un bambino che sfida la forza di gravità, cresciuto in isolamento, diventa un uomo straordinario e una celebrità internazionale, ma vorrebbe solo una vita normale.

