Dopo l’ anteprima di poche ore fa , ecco il trailer ufficiale di, il nuovo adattamento del romanzo di Louisa May Alcott scritto e diretto da

Nel cast del film troviamo Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper, Bob Odenkirk e James Norton.

Come noto, la storia tratta dal romanzo del 1869 di Louisa May Alcott è incentrata sulle vite di quattro sorelle: Meg, Jo, Beth e Amy. L’adattamento più noto è quello del 1994 diretto da Gillian Armstrong con Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes e Kirsten Dunst.

L’uscita del film, prodotto da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord per la Columbia Pictures su supervisione di Andrea Giannetti, è fissata per il 25 dicembre del 2019. Per quanto riguarda il nostro territorio, invece, non è stata ancora fissata una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Potete ammirare il trailer qui in alto, mentre qui di seguito trovate la sinossi del romanzo di Piccole donne:

Meg, Jo, Beth e Amy, quattro sorelle dal carattere molto diverso, si trovano improvvisamente ad affrontare la guerra: devono cambiare la propria vita per sostenere la mamma, mentre il padre è nell’esercito. Decidono così di fronteggiare le difficoltà con allegria e spirito di iniziativa…

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!