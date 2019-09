, il biopic su Elton John interpretato da Taron Egerton, sarà disponibile da domani in Blu-ray, Blu-ray Steelbook, Dvd e Digital HD.

Grazie alla Universal, che si occupa della distribuzione della pellicola nel mercato dell’home entertainment italiano, vi proponiamo un assaggio esclusivo dagli extra del Blu-ray.

Potete trovarlo nella parte superiore della pagina.

A seguire tutti i dettagli delle varie edizioni disponibili grazie al Comunicato Stampa.

PORTATE A CASA CON VOI L’INCREDIBILE FESTA MUSICALE CON PERFORMANCE ESTESE, SCENE ELIMINATE,

VERSIONE KARAOKE E MOLTO DI PIU’!

ROCKETMAN

Disponibile dal 2 ottobre in Dvd, Blu-ray, Blu-ray Steelbook e Digital HD

In arrivo anche un’edizione imperdibile con il booklet da collezione: Un messaggio da Elton John per i fan di Rocketman

Accolto dalla critica come “uno spettacolare viaggio attraverso la mente di un genio” (Jake Hamilton, WFLD-TV – FOX) ed “uno dei migliori film dell’anno” (IGN), Rocketman arriva in edizione Dvd, Blu-ray e Blu-ray Steelbook a partire dal 2 ottobre con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Classificato come “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes, Rocketman trasuda energia e porta sullo schermo incredibili performance delle canzoni più amate dell’icona Elton John cantate da Taron Egerton (Kingsman: Secret service). Questo film scoppiettante include nel suo cast anche Jamie Bell (Billy Elliot) nei panni dello scrittore di testi e grande amico di Elton, Bernie Taupin, Richard Madden (Bodyguard) che interpreta il primo manager di Elton, John Reid e Bryce Dallas Howard (Jurassic World) nei panni della madre di Elton, Sheila Farebrother.

Il formato Blu-ray racchiude al suo interno esclusivi contenuti speciali con oltre 75 minuti di imperdibili extra, tra cui quattro numeri musicali introdotti dal regista Dexter Fletcher, che danno mostra dell’eccezionale talento e delle abilità di canto e ballo di Taron Egerton e di tutto il cast.

Questa edizione casalinga include anche momenti imperdibili ancora inediti con 10 nuove scene eliminate ed estese mai viste, sempre introdotte da Dexter Fletcher; 13 tracce musicali in versione karaoke; materiale del dietro le quinte ed interviste con Elton John in persona, il cast e la troupe; riprese intime provenienti dagli studi di registrazione; ed inoltre un jukebox targato Rocketman che permette di saltare direttamente alle canzoni.

Come se non bastasse, in edizione limitata esclusiva presso Feltrinelli sarà disponibile anche un’edizione speciale che include un esclusivo booklet da collezione contenente un messaggio speciale da parte di Elton John in persona per i fan di Rocketman.

Il formato Blu-ray Steelbook sarà invece disponibile presso rivenditori selezionati.

Sinossi

“Elton John come parabola a metà tra il reale e il fantastico.” (MyMovies.it) Rocketman è un omaggio alla musica unico nel suo genere, con i brani di Elton John più amati. Scopri come un timido ragazzo cresciuto nella periferia di Londra è diventato una delle maggiori icone del rock ‘n’ roll. Con un cast stellare, è un turbine spettacolare ed elettrizzante, pieno di performance musicali mozzafiato. “Un film coraggioso, sia sul piano delle emozioni che del racconto.” (Comingsoon.it)

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD E BLU-RAYTM:

Sarà un’avventura incredibile: la visione creativa

La musica reinterpretata: le sessioni in studio

I testi delle canzoni di Rocketman: canta con la versione karaoke (solo in inglese)

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEL FORMATO BLU-RAY:

Numeri musicali estesi

10 scene eliminate ed estese

Diventare Elton John: la trasformazione di Taron

Straordinariamente esagerato: le scenografie e i costumi

E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Musical

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 4 minuti ca.

Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.39:1) Letterbox

Audio: Inglese Dolby Atmos/Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Turco Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Norvegese, Spagnolo, Svedese, Turco

Contenuti Speciali: • Sarà un’avventura incredibile • La musica reinterpretata • I testi delle canzoni di Rocketman versione karaoke • Numeri musicali estesi • 10 scene eliminate ed estese • Diventare Elton John • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Musical

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 56 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 2.35:1 Letterbox

Audio: Italiano, Inglese, Descrizione Audio Inglese, Francese Dolby audio Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Svedese

Contenuti Speciali: • Sarà un’avventura incredibile • La musica reinterpretata • I testi delle canzoni di Rocketman versione karaoke