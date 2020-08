In molti ricorderanno Casey Becker, personaggio interpretato da Drew Barrymore nel primo capitolo di Scream. E in moltissimi ricorderanno anche che Casey effettivamente viene brutalmente uccisa nei primi minuti dell’iconico lungometraggio.

Durante una recente intervista a Hot Ones, l’attrice ha parlato proprio del destino del suo personaggio

La cosa che più mi irrita nei film horror è sapere che il personaggio principale riesca a sopravvivere fino alla fine. Quello che volevo era uscire da quella comfort zone. Ho chiesto di poter interpretare Casey Becker in modo da non applicare quella regola.

Trovate l’intervista alla Barrymore nella parte superiore della pagina.

Ma anche David Arquette (AKA Dewey Riley) parlando con CinemaBlend ha rivelato una curiosità sul suo lavoro sul set dei film di Scream. Arquette ha infatti dichiarato di non aver mai incontrato Roger L. Jackson, ovvero il doppiatore originale di Ghostface:

Il mio preferito è Roger, la voce di Ghostface. Non l’ho mai incontrato, anche se è stato su ogni set in cui abbia lavorato, non so che aspetto abbia. È una cosa davvero pazzesca.

Su Scream 5:

Del cast fanno per ora parte Melissa Barrera (In the Heights), Courteney Cox, che tornerà ancora una volta nei panni della reporter Gale Weathers, David Arquette che sarà nuovamente Dewey Riley e Neve Campbell, infine, tornerà nei panni della protagonista Sidney Prescott.

Il titolo del film, scritto da James Vanderbilt e Guy Busick, sarà semplicemente “Scream”. Alla regia vi saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gilett del gruppo di registi Radio Silence (Finché morte non ci separi). Alla produzione un altro membro del gruppo, Chad Villella, oltre ovviamente al creatore della serie Kevin Williamson e a Vanderbilt.

Le riprese partiranno nel corso dell’anno a Wilmington, North Carolina, quando l’emergenza Coronavirus sarà rientrata.

L’arrivo di un nuovo capitolo di Scream, ricordiamo, è stato confermato qualche mese fa quando il progetto è stato affidato a Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi di Finché morte non ci separi. I due assieme a Chad Villela sono noti come il collettivo Radio Silence e figureranno anche tra i produttori.

La serie, ispirata agli omicidi di Danny Rolling nel 1990, è composta da 4 film usciti negli Stati Uniti (e poi anche in Italia) nel 1996, 1997, 2000 e 2011. Wes Craven è deceduto nel 2015, ma aveva già alluso a diverse possibilità di realizzare un quinto film.

FONTI: YouTube, ComicBook.com