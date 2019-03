Dopo la valanga di foto e informazioni su, oggi diamo uno sguardo agli animatronic che popoleranno la gigantesca espansione dei parchi Disney in arrivo in estate a Disneyland (Carlifornia) e in autunno a Walt Disney World Resort (Florida).

Un nuovo video diffuso dagli Imagineering mostra in particolare Hondo Ohnaka, personaggio visto in Clone Wars e Star Wars Rebels che avrà un ruolo centrale nell’attrazione Millennium Falcon: Smuggler’s Run. Si tratta di un robot A1000 realizzato su misura per gli ingegneri della Disney in maniera veramente realistica, come si evince dalla fine del video.

Non è tutto: negli ultimi giorni è infatti trapelato online un nuovo video con delle riprese da drone che mostrano l’avanzamento dei lavori a Disney’s Hollywood Studios di Orlando, dove il parco dovrebbe aprire in autunno.