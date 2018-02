In un’intervista concessa a Entertainment Tonight,è tornato a parlare di, dell’ultimo film della saga e del prossimo spin-off in uscita, dedicato al giovane Han Solo. La Lucasfilm, come saprete, ha diffuso un primo trailer del film che vede protagonistanei panni della giovane canaglia spaziale.

Com’è noto, Gli Ultimi Jedi ha diviso i pareri di molti fan, soprattutto – ma non solo – in merito alla vicenda di Luke Skywalker. L’ottavo film, dopo il suo passaggio al cinema, ha naturalmente aperto molte speculazioni sugli eventi futuri. Il nono Episodio, come saprete, sarà nuovamente diretto da J.J. Abrams, già regista de Il Risveglio della Forza.

Proprio in merito alle speculazioni, Hamill ha sottolineato come Star Wars gli sembri l’unico franchise sul quale, specialmente sui social, si leggono molte speculazioni non solo riguardo a ciò che si spera di vedere bensì anche su ciò che “si teme” di vedere, spesso minacciando di smettere di seguire la saga in caso di eventi non graditi.

Come dichiarato da Hamill:

Questo è l’unico franchise per il quale, se vai su Twitter, trovi gente che dice “Se succederà questo e questo, io ho chiuso con questi film!”. Quindi adesso stanno ricominciando a speculare su ciò che non vogliono vedere. La cosa mi sorprende sempre, ma non si può comunque accontentare sempre tutti. Devi provare a raccontare la storia migliore che riesci a narrare. Quindi sì, rimango sorpreso da queste cose ma è anche vero che non a tutti piacciono i broccoli, c’è chi ama di più le carote. La vita, in sostanza, funziona così.

E in merito a Solo: A Star Wars Story, Hamill ha dichiarato di aver già visto il trailer e di attendere l’arrivo del film con trepidazione.

Il trailer deve farti venir voglia di vedere il film, e io non vedo l’ora di vederlo! Quindi suppongo che con me abbia funzionato!

Potete vedere l’intervista a Mark Hamill nel video in alto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: ET, CB