Il canale ufficiale disu YouTube ha pubblicato un nuovo speciale dello Star wars Show tutto dedicato alle easter egg e ai “segreti” de, la pellicola scritta e diretta da Rian Johnson che ha sbancato il box office piazzandosi al terzo posto delle pellicole dal maggior incasso del 2017 (con sole due settimane di permanenza al botteghino dell’anno da poco terminato).

Uno dei momenti più curiosi è sicuramente quello in cui viene lasciato intendere che i dadi del Millennium Falcon, mostrati chiaramente in alcuni passaggi dell’ottavo Star Wars e presenti nell’abitacolo dell’astronave fin da Una Nuova Speranza, potrebbero riapparire in un altro film.

Il riferimento, chiaramente, è allo spin off di Han Solo in uscita a maggio. I dadi dovevano già apparire in una scena de Il Risveglio della Forza: l’iconico personaggio di Harrison Ford li rimetteva al loro posto in una scena che poi J.J.Abrams ha tagliato.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.