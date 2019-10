Online è approdato il primo trailer di, film targato Lionsgate con protagonisti(Quantum of Solace)

Diretto da Zackary Adler (American Romance) il film segue Oldman nei panni di un boss del crimine che cerca di uccidere Nick, un uomo solitario pronto a testimoniare contro di lui. Assolda così un misterioso corriere motociclista (Kurylenko) per consegnare a sua insaputa una bomba con un gas velenoso per uccidere Nick. Sventato l’omicidio Nick e la ragazza si allea per contrastare un esercito di assassini spietati assoldati dal boss del crimine.

Del cast fanno parte anche Alivia Agneson, Greg Orvis Conway, Craig Conway, William Moseley e Dermot Mulroney.

Il film sarà disponibile nelle sale americane e in VOD dal 22 novembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Prossimamente vedremo Gary Oldman al fianco di Emily Mortimer in Mary, ed è da poco approdato su Netflix in Panama Papers, film presentato al Festival di Venezia in cui condivide lo schermo con Antonio Banderas e Meryl Streep.

