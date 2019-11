La Sony ha pubblicato online una featurette che ci porta nel dietro le quinte di, saga horror lanciata da Takashi Shimizu che già nel 2004 ha avuto un grandissimo successo con un primo remake statunitense.

Questa nuova incarnazione è diretta da Nicolas Pesce, regista di The Eyes of my Mother, è stata prodotta nuovamente dal guru dell’horror Sam Raimi e vede nel cast star del calibro di Andrea Riseborough, Demian Bichir, Lin Shaye, John Cho, Betty Gilpin, William Sadler, e Jackie Weaver.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

“La bellezza del franchise di The Grudge,” spiegava il regista qualche settimana fa su Entertainment Weekly, “è che si tratta di una saga antologica: ogni film racconta una storia diversa con personaggi diversi e interazioni diverse con la maledizione. Questo film non è un remake ma un nuovo capitolo in quel canone”.

Ora Pesce, parlando con IGN, entra maggiormente nel dettaglio:

Nella mia testa, i film americani non sono separati da quelli giapponesi, e questo non è slegato dal canone generale. È un’unica, grande cosa, per cui per me era importante il fatto di non limitarsi ad “accennare” al remake americano. Nel trailer la cosa non è chiarissima, ma la maledizione che è arrivata in america è collegata a quella giapponese, quindi i due mondi sono collegati. Stiamo mostrando qualcosa in più sull’impatto che ha avuto quella storia.

Pesce aggiunge che la prima scena del nuovo film sarà ambientata in Giappone e mostrerà come la maledizione ha attraversato il pianeta:

Direi al pubblico di fare molta attenzione a una conversazione telefonica in quella scena… può non sembrare importante, ma in realtà chi conosce gli altri film potrà carpire tantissime informazioni.

La pellicola è ambientata nel 2004, come il remake di Shimizu, e la storia si svolge in una piccola cittadina americana. Andrea Riseborough è una poliziotta che viene coinvolta in un caso legato alla maledizione del primo film.

Tra i produttori del reboot figurano anche Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

