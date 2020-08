Di questi tempi i video deepfake si sprecano. Tuttavia il canale YouTube Shamook ne ha realizzato uno molto interessante su. In molti non sono rimasti particolarmente soddisfatto dal ringiovanimento digitale degli attori protagonisti del film Netflix di, e anche per questo il canale Shamook ha deciso di provare la strada del deepfake in alcune scene che coinvolgono Robert De Niro utilizzando una sua controparte più giovane.

Quale risultato vi sembra più interessante? Potete vedere l’interessante video nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di THE IRISHMAN di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

