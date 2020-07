Il mese scorso abbiamo scoperto cheavrebbe saltato l’uscita cinematografica e, alla stregua di Artemis Fowl , sarebbe approdato su Disney+ il, pochi giorni dopo rispetto all’uscita inizialmente prevista.

Oggi vediamo finalmente le prime sequenze dal film diretto da Thea Sharrock (Io prima di te).

The One and Only Ivan è l’adattamento cinematografico di L’unico e insuperabile Ivan, il libro per bambini di Katherine Applegate. Nel cast troviamo Angelina Jolie, Sam Rockwell, Bryan Cranston e Danny DeVito.

La storia è raccontata in prima persona da Ivan, un gorilla schienagrigia che vive nello zoo annesso a un centro commerciale insieme a Stella, una vecchia e saggia elefantessa, e Bob, un cane randagio cinico e buffo.

Ecco la sinossi del libro edito da Mondadori: