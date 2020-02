Insider ha convocato, ex-mafioso della malavita di New York e caporegime della famiglia criminale Colombo per giudicare ed esaminare dei famosissimi gangster movie e degli estratti di alcune serie televisive.

Tra i film esaminati troviamo Il Padrino, Terapia e Pallottole, Casino, Donnie Brasco, Get Shorty, Quei Bravi Ragazzi, Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno, Gli Intoccabili e ovviamente anche The Irishman di Martin Scorsese.

Franzese ha anche esaminato delle scene tratte da amate serie televisive come I Soprano e I Simpson. Potete vedere tutto il video nella parte superiore della pagina.

Dopo la sua scarcerazione nel 1995 Franzese si è cimentato nella scrittura di libri come “Blood Covenant” e “I’ll Make You An Offer You Can’t Refuse”. Ora lavora come oratore e motivatore.

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di THE IRISHMAN di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

