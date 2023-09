Nel suo ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha alzato il sipario su una vasta gamma di titoli per Nintendo Switch in arrivo quest’anno e il prossimo, inclusi un nuovo gioco che ha come protagonista la Principessa Peach e diversi titoli di terze parti.

Seguono informazioni più dettagliate sui titoli presentati durante il Nintendo Direct del 14 settembre:

Princess Peach: Showtime!

Proprio mentre la Principessa Peach e il suo seguito di Toad si stanno gustando uno spettacolo al Teatro splendente, la malvagia Uva Spina e la Compagnia dei mosti decidono di rubare la scena, scatenando il panico. Adesso tocca a Peach e Stella, la custode del teatro, salvare la recita… e tutto il resto. Per fortuna, Peach può usare il potere del fiocco di Stella e anche trasformarsi! Per esempio, può diventare Peach spadaccina per respingere i nemici con sensazionali fendenti, ricorrere alle arti marziali nei panni di Peach kung fu o evitare conseguenze amare come Peach pasticciera. E non è finita: può anche indagare trasformandosi in Peach detective. In questa avventura, il gameplay cambia in base alle trasformazioni di Peach, che ne includono anche altre non ancora svelate. Princess Peach: Showtime! sbarcherà su Nintendo Switch il 22 marzo 2024. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

Paper Mario: Il Portale Millenario

Questo classico per Nintendo GameCube fa il suo ritorno con una grafica aggiornata. Unisciti a Mario in un’avventura per scoprire il leggendario tesoro che si cela oltre il misterioso Portale Millenario. Riuscirà il nostro eroe a portare a termine la sua missione in questo mondo di carta? Paper Mario: Il Portale Millenario arriverà su Nintendo Switch nel 2024. Maggiori dettagli verranno comunicati in futuro.

F-ZERO 99

Scalda il motore e preparati guidare come non avevi mai guidato prima, perché con 98 rivali in pista non hai margine d’errore. F-ZERO 99 trasporta i circuiti e le vetture dell’originale per Super NES in avvincenti gare multiplayer ad alta velocità. Il tuo indicatore di energiaè la chiave per raggiungere il primo posto: se si svuota completamente, la tua gara termina. Ma se ami il rischio, puoi sacrificare un po’ della tua energia per ottenere un turbo temporaneo. Questo titolo è compatibile con il controller Super NES, disponibile in esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online, per permetterti di rivivere la tua carriera di pilota di F-ZERO in modo autentico. Inoltre, completando determinati obiettivi mentre gareggi sbloccherai varie opzioni di personalizzazione per la tua vettura. Gareggia per il primo posto in F-ZERO 99, disponibile in esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online a partire da oggi.

Luigi’s Mansion 2 HD

Luigi torna nella spettrale Cupavalle in questa versione con grafica migliorata di Luigi’s Mansion 2. Per portare a termine la sua missione paranormale dovrà farsi strada attraverso numerose ambientazioni, tra cui un laboratorio botanico abbandonato, una fabbrica di orologi in disuso e una miniera ammanta di neve e ghiaccio, tutte infestate da fantasmi che gli daranno filo da torcere. Per fortuna, il nostro riluttante eroe ha con sé gli strumenti giusti, dallo Strobobulbo, che stordisce i nemici, al suo fidato Poltergust, che oltre a risucchiare i fantasmi e gli oggetti gli permette di interagire con l’ambiente. Inoltre, fino a quattro giocatori possono unire le forze in varie modalità online*4 o affrontare insieme la Torre del caos in multiplayer locale*3. Luigi’s Mansion 2 HD arriverà su Nintendo Switch la prossima estate.

Detective Pikachu: il ritorno

Il grande detective ha un secondo lampo di genio! In questa nuova avventura, il detective Pikachu e il suo compagno Tim Goodman indagano su una varietà di casi a Ryme City mentre cercano di rintracciare Harry, il padre scomparso di Tim. Potranno anche contare sull’aiuto di altri Pokémon per ampliare il raggio delle loro indagini: Growlithe può fiutare gli indizi, Darmanitan spaccare le rocce e Luxray vedere attraverso i muri. Riusciranno Tim e Pikachu a risolvere tutti i misteri e a trovare Harry? Detective Pikachu: il ritorno arriverà su Nintendo Switch il 6 ottobre. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

Pass di espansione di Splatoon 3 – Torre dell’Ordine

Mettiti alla prova con questa nuova campagna per giocatore singolo. Risali la Torre dell’Ordine e potenzia le abilità del tuo personaggio man mano che giochi. L’uscita di Torre dell’Ordine, l’Ondata 2 del Pass di espansione di Splatoon 3*1, è prevista per la primavera del 2024.

Mario vs. Donkey Kong

La rivalità che ha infiammato il Game Boy Advance si riaccende su Nintendo Switch. Donkey Kong ha rubato i Minimario, e Mario si è messo sulle sue tracce per riprenderseli. Osserva e agisci per superare livelli sempre più complessi, ricorrendo a mosse come i salti in rovesciata e le capovolte all’indietro per raggiungere le chiavi e portare in salvo i Minimario. Poi, affronta Donkey Kong in persona! In questa versione aggiornata potrai anche giocare con un amico in co-op locale*3. Mario vs. Donkey Kong arriverà su Nintendo Switch il 16 febbraio 2024. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

Another Code: Recollection

Le versioni migliorate per Nintendo Switch del titolo per Nintendo DS Another Code: Due memorie e del suo seguito per Wii, Another Code: R – Viaggio al confine della memoria, sono in arrivo in un unico pacchetto. Una ragazza di nome Ashley riceve una lettera dal padre che credeva morto. In cerca di risposte, parte per un’isola remota, ma arrivata a destinazione si imbatte in enigmi e ostacoli che intralciano le sue indagini. Vai alla ricerca delle tracce del suo passato e scopri la sua storia completa in Another Code: Recollection, disponibile su Nintendo Switch dal 19 gennaio 2024. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

Super Mario RPG

Questo classico per Super NES fa il suo ritorno con una grafica aggiornata e altre novità. Mario e Bowser stringono un’alleanza senza precedenti per affrontare un pericoloso nemico, e al loro fianco ci sono anche la Principessa Peach e i personaggi originali Mallow e Geno. Nei combattimenti, premi i pulsanti nel momento giusto per eseguire azioni a tempo che aumentano i danni che infliggi o diminuiscono quelli che subisci. Adesso, con un tempismo perfetto puoi danneggiare tutti i nemici contemporaneamente. Ogni azione a tempo eseguita con successo riempie una barra che, una volta caricata al massimo, scatena una mossa a tre. La mossa a tre varia in base alla composizione del tuo gruppo, quindi prova varie combo. Proprio come nel gioco originale, nel corso della tua avventura incontrerai boss con personalità stravaganti. Questa volta, dopo aver finito il gioco potrai sfidare di nuovo alcuni di essi. Ma questi boss potenziati ti daranno filo da torcere! Super Mario RPG arriverà su Nintendo Switch il 17 novembre. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

WarioWare: Move It!

Parti con Wario per un resort tropicale traboccante di minigiochi basati sul movimento. Ma non c’è tempo per rilassarsi, perché questi frenetici minigiochi si susseguono rapidamente! Fino a quattro giocatori*3 possono sfidarsi in locale nella modalità Party. Con più di 200 minigiochi e tante modalità per più giocatori, il divertimento è assicurato. WarioWare: Move It! arriverà su Nintendo Switch il 3 novembre. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi pacchetto 6

L’ultima parte del DLC per Mario Kart 8 Deluxe sta per tagliare il traguardo. Sfreccia sotto un cielo color ambra nel Circuito di Daisy di Mario Kart Wii, e mettiti al volante con altri quattro personaggi: Diddy Kong di Mario Kart: Double Dash!!, Funky Kong di Mario Kart Wii e, da Mario Kart Tour, Pauline e Peachette. Il pacchetto 6 di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi*5 arriverà questo inverno. I membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno godersi i suoi contenuti senza costi aggiuntivi. Il DLC è acquistabile anche separatamente. Inoltre, una versione su scheda di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi con diversi extra*6 arriverà nei negozi il 6 ottobre. Maggiori dettagli verranno forniti in futuro.

Amiibo

Nel Nintendo Direct è stato annunciato che sono in arrivo anche nuovi amiibo. Quelli di Zelda e Ganondorf di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom saranno disponibili singolarmente dal 3 novembre, mentre quelli di Noah e Miyo di Xenoblade Chronicles 3 arriveranno il 19 gennaio 2024 in un set che li include entrambi. Nel 2024, inoltre, farà il suo arrivo anche l’amiibo dell’ultimo personaggio aggiuntivo per Super Smash Bros. Ultimate: Sora di Kingdom Hearts. Con la sua uscita, tutti i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate saranno disponibili sotto forma di amiibo.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Scopri misteri e tesori dell’antichità insieme a Lara Croft in tre classiche avventure della serie Tomb Raider, ora disponibili in versioni rimasterizzate che includono anche i contenuti aggiuntivi di ciascun gioco. Affronta nemici letali, porta alla luce pericolose leggende e risolvi enigmi con una grafica aggiornata e la possibilità di passare allo stile poligonale originale in qualsiasi momento. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sarà disponibile per il preordine a partire da oggi e arriverà nel Nintendo eShop in versione scaricabile il 14 febbraio 2024, giusto in tempo per festeggiare il compleanno di Lara!

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia fa il suo ritorno con questo platform intriso di azione e avventura. Incontra nuovi personaggi, scopri tanti misteri ed esplora un mondo ispirato alla mitologia persiana in questo nuovo capitolo di una serie leggendaria. Prince of Persia: The Lost Crown sbarcherà su Nintendo Switch il 18 gennaio 2024.

I preordini partono da oggi sul Nintendo eShop.

Trombone Champ

Preparati a dare fiato al tuo trombone! Cimentati con più di 45 brani in questo rhythm game decisamente fuori dagli schemi. La versione per Nintendo Switch supporta il multiplayer*3 in locale, permettendo a un massimo di quattro giocatori di divertirsi insieme in (relativa) armonia. Potrai anche giocare con i comandi di movimento, collezionare carte e incontrare personaggi misteriosi. Trombone Champ sarà disponibile da oggi nel Nintendo eShop.

DAVE THE DIVER

Immergiti di giorno e servi sushi la sera! Esplora i fondali marini e gestisci un ristorante di sushi in questo rilassante RPG d’avventura per giocatore singolo. Unisciti a Dave e ai suoi stravaganti amici e aiutali a svelare i segreti che si annidano nelle profondità del misterioso Blue Hole. Fai luce su tanti misteri, divertiti con i minigiochi e completa missioni secondarie per avere successo in questa avventura acquatica. DAVE THE DIVER arriverà su Nintendo Switch il 26 ottobre. I preordini e una demo gratuita saranno disponibili già da oggi nel Nintendo eShop.

Unicorn Overlord

Lotta contro il destino e imbarcati in un’epica missione per riconquistare il tuo regno in Unicorn Overlord. Questo gioco di ruolo dei creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim combina mondo esplorabile e un innovativo sistema di combattimento in tipico stile Vanillaware. Viaggia in un mondo pieno di vita, fai crescere un grande esercito con più di 60 personaggi diversi e ottieni fama in cinque nazioni diverse in questa epica esperienza fantasy. Libera il tuo regno, rivendica il tuo destino! Unicorn Overlord arriverà su Nintendo Switch l’8 marzo 2024.

SaGa Emerald Beyond

Un profondo RPG ricco di storie intrecciate ti attende in SaGa Emerald Beyond. Scopri le emozionanti storie di sei diversi eroi, che includono un giovane che combatte usando marionette senzienti, una strega che nasconde la sua vera identità e un duo di giustizieri. Scegli un eroe, poi seguine il viaggio attraverso 17 mondi interconnessi che verrà influenzato dalle tue decisioni e dalle tue azioni. Sfrutta in modo strategico il sistema di combattimento a turni, imparando a ritardare le azioni nemiche e a scatenare devastanti United Attacks. SaGa Emerald Beyond arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

Mappa Fungle per Among Us

Raduna la tua ciurma e preparati a esplorare una nuova mappa gratuita in Among Us, il fenomeno multiplayer*4 tutto a base di lavoro di squadra e tradimenti. Scopri Fungle, una misteriosa isola invasa dai funghi e disseminata di nascondigli, incarichi e segreti da scoprire, ma fai attenzione agli impostori determinati a eliminare tutti i giocatori. Questa nuova mappa per Among Us sarà disponibile a ottobre.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Questa avventura per giocatore singolo segue la storia dei campioni di League of Legends, nonché grandi amici, Nunu e Willump. Scopri il loro legame indissolubile mentre attraversano la misteriosa regione del Freljord e incontrano campioni leggendari. Song of Nunu: A League of Legends Story arriverà su Nintendo Switch il 1º novembre.

Bandle Tale: A League of Legends Story

Questo gioco di ruolo è ambientato nel magico mondo di Bandle City, una regione abitata dai pelosi yordle che amano far festa dalla mattina alla sera. Impersona un mite yordle il cui mondo viene gettato nel caos quando i portali che collegano Bandle City collassano. Ricorrendo alla tua magia e forza d’animo, e con l’aiuto di nuovi amici, potrai aiutare gli yordle a riparare i portali per riunire ancora una volta Bandle City! Bandle Tale: A League of Legends Story arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

BATTLE CRUSH

Scopri le adrenaliniche battaglie per 30 giocatori di questo frenetico picchiaduro tutti contro tutti! Salta, nuota e librati sul campo di battaglia con comandi semplici e schiaccia i tuoi rivali. BATTLE CRUSH si farà strada su Nintendo Switch la prossima primavera. Una beta a numero chiuso sarà disponibile questo ottobre.

Contra: Operation Galuga

La leggendaria serie Contra fa il suo ritorno! Contra: Operation Galuga è una rivisitazione del classico gioco d’azione run-‘n’-gun degli anni ’80, con grafica e audio moderni. Affronta livelli inediti e scopri nuove meccaniche di gioco, un sistema di armi aggiornato ed esplosivi combattimenti cooperativi per un massimo di due giocatori nella modalità storia o quattro giocatori nella modalità arcade. Contra: Operation Galuga si catapulterà su Nintendo Switch a inizio 2024.

Eastward: Octopia

Il mondo parallelo di Eastward torna con questo DLC. Sam e John si trasferiscono in un villaggio di montagna per iniziare una nuova vita da contadini. Coltiva i campi, accudisci il bestiame e prepara deliziosi pasti per i tuoi vicini. Goditi la quiete di questa simulazione rurale con grafica a pixel in Eastward: Octopia, in arrivo su Nintendo Switch questo inverno.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Guida più di 100 personaggi giocabili attraverso un mondo dilaniato dalla guerra in questa rivisitazione moderna della classica esperienza JRPG. Affronta i nemici in duelli strategici e intense battaglie, recluta alleati e crea la tua squadra ideale nella tua campagna contro il minaccioso Impero di Galdea. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes arriverà su Nintendo Switch il 23 aprile 2024.

Horizon Chase 2

Scopri le corse arcade di Horizon Chase 2, l’evoluzione della pluripremiata serie di simulatori di guida. Lasciati avvolgere dalle vibranti sfumature di ogni tracciato e fai ricorso a tutta la tua abilità di pilota per raggiungere il traguardo prima dei tuoi rivali. Gareggia con i tuoi amici in multiplayer locale o sfida altri giocatori in accese corse online. Potrai anche assemblare una squadra online e sfidare i tuoi compagni in emozionanti duelli testa a testa, o unire le forze con loro per ottenere la gloria nel Tour mondiale. Horizon Chase 2 sfreccerà oggi stesso su Nintendo Switch.

SPYxANYA: Operation Memories

Anya Forger ha un nuovo progetto scolastico: creare un diario fotografico! Trascorri del tempo con la famiglia e gli amici di Anya a scuola, a casa e in altri luoghi familiari, e scatta fotografie per riempire il suo diario di momenti memorabili. Giocando a una varietà di minigiochi potrai anche sbloccare costumi per i personaggi che ti permetteranno di aggiungere un po’ di varietà ai ricordi di Anya. SPYxANYA: Operation Memories arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

Super Crazy Rhythm Castle

Questa caotica avventura musicale è in arrivo su Nintendo Switch. Premi i pulsanti a ritmo di musica per risolvere enigmi e sconfiggere i boss, e goditi oltre 30 elettrizzanti brani, incluse le musiche di celebri giochi Konami. Riuscirai a ottenere un punteggio perfetto sulle note di “Bloody Tears” e “Vampire Killer” di Castlevania? Super Crazy Rhythm Castle arriverà su Nintendo Switch il 14 novembre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

Wargroove 2

Sfodera tutta il tuo acume tattico e combatti guerre a turni in terra, cielo e mare in una nuova avventura, ricca di improbabili amicizie e avversari sconosciuti. Con la sua inconfondibile pixel art e una storia ricca di intrecci, Wargroove 2 include tre campagne, una nuova modalità roguelike, un cast rinnovato di comandanti e ancora più fazioni, tra cui una razza di topi, i Faahri. Wargroove 2 sbarcherà su Nintendo Switch il 5 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

Wartales

Guida un gruppo di mercenari a caccia di fama e bottini attraverso un vasto mondo medievale in Wartales. Personalizza l’aspetto, le abilità e l’equipaggiamento del tuo gruppo, poi sviluppa un’arguta strategia per sconfiggere i tuoi nemici in combattimenti tattici a turni. Inoltre, fino a quattro giocatori possono condividere il comando di una truppa e combattere insieme in multiplayer online*4. Wartales arriverà su Nintendo Switch quest’oggi.

Quale di questi giochi presentati al Nintendo Direct vi ispira di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa